ВИДЕО, как Василий Кравец со штрафного забил клубу Ла Лиги в товарищеском матче
Его команда уверенно победила
Офіційний сайт Леганаса/Автор невідомий
В рамках предсезонной подготовки "Леганес" и "Хетафе" встречались в товарищеском матче. В стартовом составе первым появился украинский левый защитник Василий Кравец.
Кроме того, что защитник стал единственным игроком из всей команды, который провел весь матч, так он еще и отличился в середине второго тайма. На 65-й минуте украинец забил гол прямым ударом из стандарта, попав в правую девятку.
Момент с голом начинается с 1:34:37.
В итоге "Леганес" победил со счетом 2:0.
Напомним, что прошлый сезон Кравец провел в аренде в хихонском "Спортинге". Его контракт с "Леганесом" действителен до лета 2023-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 1 миллион евро.
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