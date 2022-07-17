ВИДЕО, как Василий Кравец со штрафного забил клубу Ла Лиги в товарищеском матче

В рамках предсезонной подготовки "Леганес" и "Хетафе" встречались в товарищеском матче. В стартовом составе первым появился украинский левый защитник Василий Кравец.

Кроме того, что защитник стал единственным игроком из всей команды, который провел весь матч, так он еще и отличился в середине второго тайма. На 65-й минуте украинец забил гол прямым ударом из стандарта, попав в правую девятку.

Момент с голом начинается с 1:34:37.

В итоге "Леганес" победил со счетом 2:0.

Напомним, что прошлый сезон Кравец провел в аренде в хихонском "Спортинге". Его контракт с "Леганесом" действителен до лета 2023-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 1 миллион евро.