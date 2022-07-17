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Арсенал и Сити продолжают работать над трансфером Зинченко. Ведутся переговоры по контракту

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Гвардиола и замену уже подыскал украинцу

Арсенал и Сити продолжают работать над трансфером Зинченко. Ведутся переговоры по контракту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переход украинского универсала "Манчестер Сити" Александра Зинченко в "Арсенал" становится все ближе и ближе.

Фабрицио Романо сообщает, что на данный момент ведутся переговоры по контракту игрока. Стороны обдумывают срок соглашения и зарплату Александра.

Сумма трансфера, которую клубы согласовали вчера, устраивает обе стороны. Она составит 30 миллионов фунтов, что равняется ориентировочно 35 миллионам евро.

Вырученные средства "Манчестер Сити" планирует потратить на левого защитника "Брайтона" Марка Кукурелью. Аналитический портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро. Кукурелья остается приоритетной целью "горожан" на текущее трансферное окно.

Отметим, что контракт Зинченко с "Манчестер Сити" истекает летом 2024-го. В последний раз стороны продлевали соглашение три года назад.

Добавим, что всего на счету Александра два гола и 12 ассистов в 127 матчах в составе "Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Fabrizio Romano

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