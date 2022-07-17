На потенциальном трансфере Зинченко в Арсенал может заработать российский клуб

Российская "Уфа" получит 300 тысяч евро, если состоится трансфер украинца Александра Зинченко в "Арсенал". Об этом сообщил гендиректор российского клуба Шамиль Газизов.

При переходе Зинченко из “Уфы” в “Манчестер Сити” в контракте было указано, что башкирский клуб получит так называемый “платеж солидарности”, сумма которого составит как раз 300 тысяч евро.

Правда, важно заметить, что “Уфа” в ближайшее время не сможет получить этот транш, ведь переводы из британских банков в российские заблокированы.

Напомним, что Зинченко перешел из “Уфы” в “Манчестер Сити” в июле 2016-го года за 2 миллиона евро. Александр является воспитанником донецкого "Шахтера", но первые свои шаги в профессиональной карьере делал именно в российской команде в 2015 году.