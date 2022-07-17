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На потенциальном трансфере Зинченко в Арсенал может заработать российский клуб

Наши за границей
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(1 голосов)

Такие условия контракта

На потенциальном трансфере Зинченко в Арсенал может заработать российский клуб

Новина українською

Российская "Уфа" получит 300 тысяч евро, если состоится трансфер украинца Александра Зинченко в "Арсенал". Об этом сообщил гендиректор российского клуба Шамиль Газизов.

При переходе Зинченко из “Уфы” в “Манчестер Сити” в контракте было указано, что башкирский клуб получит так называемый “платеж солидарности”, сумма которого составит как раз 300 тысяч евро.

Правда, важно заметить, что “Уфа” в ближайшее время не сможет получить этот транш, ведь переводы из британских банков в российские заблокированы.

Напомним, что Зинченко перешел из “Уфы” в “Манчестер Сити” в июле 2016-го года за 2 миллиона евро. Александр является воспитанником донецкого "Шахтера", но первые свои шаги в профессиональной карьере делал именно в российской команде в 2015 году.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити "Уфа" Александр Зинченко
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Источник:
РБ Спорт

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Комментарии (2)
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Крістoфер (Луцьк)
17.07.2022 в 17:27
Взагалі цікаво, що там на болотах робиться. Там легіонери лишились? Чи коли банки полетіли під санкції, всі розбіглись?
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Tasha19
17.07.2022 в 16:39
А причому там Уфа? Такі виплати йдуть клубу вихованцем якого є футболіст, Зінченко являється вихованцем академії Шахтаря. Це якби процент від наступної продажі був прописаний.
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