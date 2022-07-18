Немецкий топ-клуб был заинтересован в трансфере Ярмолюка - СМИ

Полузащитник Егор Ярмолюк мог оказаться в чемпионате Германии. Во время выступлений за "Днепр-1" украинец находился в сфере интересов "Баварии".

Как сообщает Telegram-канал "Бомбардир", мюнхенский клуб был заинтересован в услугах юного футболиста и отрабатывал этот трансфер параллельно с "Сампдорией" и "Брентфордом". Мюнхенцы планировали взять Ярмолюка под молодежную команду.

Напомним, что на прошлой неделе Егор официально стал игроком английского "Брентфорда". 18-летний хавбек будет выступать за вторую команду "пчел".