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Зозуля назвал легионера, который больше всего помогал украинской армии

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Зозуля назвал легионера, который больше всего помогал украинской армии

Новина українською

Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля рассказал, как экс-голкипер "Шахтера" и "Днепра" Ян Лаштувка активно помогал украинским военным.

"Лаштувка в 2014-2015 годах такое вытворял, что на голову не налезает. Если бы мог, я бы ему от Украины какую-то медаль присвоил. Он не украинец, но столько дал денег и столько в госпиталь ездил со мной. Я не помню, чтобы многие украинские футболисты ездили в госпиталь, как он.

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Ян каждый месяц приносил какой-то процент своей зарплаты. Я уже не брал, потому что чувствовал себя каким-то негодяем. И после 24 февраля он одним из первых набрал и сказал: "Я буду в Чехии помогать беженцам, ведь понимаю, что это будет. Поэтому, если что, готов принять". Если кому-то нужна помощь в Чехии, я дам номер Лаштувки", – сказал Зозуля в интервью Tribuna.

Напомним, Лаштувка играл за донецкий "Шахтер" с 2004 по 2009 год, а затем еще семь лет защищал цвета "Днепра" (2009-2016 гг).

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В статье: Роман Зозуля Ян Лаштувка Фуэнлабрада война с Россией
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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оda1979 (Запорожье)
18.07.2022 в 15:23
Если Лаштувка вытворяла, тогда почему она играл?
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