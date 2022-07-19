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Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии

Наши за границей
(2 голосов)

Вингер рассказал про взаимоотношения с экс-тренером

Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии

Новина українською

Экс-вингер "Шахтера", а ныне "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал о непростых взаимоотношениях с Роберто Де Дзерби.

"У меня с ним не было конфликта, но нет сомнения, что Де Дзерби имел со мной проблемы и пытался их разжечь.

Он выглядел так, будто хотел мне что-то сказать, что-то получить, что-то вытащить из себя, но я не был агрессивным, я не настраивал остальную команду против него, поэтому мы терпели друг друга, хотя это было очевидно, что он меня не видел в команде.

И с Михаилом Мудриком, который раньше не играл, ворвался в состав при Роберто Де Дзерби. Он указал на него и сказал: "У тебя будет шанс". Должен ли я теперь говорить вам, что я лучше Соломона и Мудрика? Вы можете себе представить, чтобы я сказал: "Вы знаете, я лучше их в сто раз!"?".

Я вел себя смиренно/ Я уважаю всех. Если бы я был тренером и не нравился бы кому-то, а мне бы этот самый игрок тоже не нравился, то я бы встретился лицом к лицу и сказал ему: "Ты мне не нравишься, тебе лучше сменить клуб". Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в "Краковии". Я не думал о деньгах. Я зарабатываю в десять раз меньше, чем в "Шахтере", – сказал Коноплянка в интервью польскому изданию.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Краковия (Краков)
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Источник:
Weszlo

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
19.07.2022 в 09:03
Его последняя фраза говорит обо всем. Я не обижаюсь но в Краковии и зарабатываю в 10 раз меньше чем в шахтер.
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MaximSK (Киев)
19.07.2022 в 08:18
Для него все тренеры мутные, так нигде и не смог заиграть кроме Днепра, оказался переоцененным игроком.
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