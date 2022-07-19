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"Я плакал". Коноплянка вспомнил, как Коломойский не отпустил его в Ливерпуль

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Клуб АПЛ предлагал 25 млн евро за украинского игрока

"Я плакал". Коноплянка вспомнил, как Коломойский не отпустил его в Ливерпуль

Фото: dailymail.co.uk

Новина українською

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, как в 2015 году, будучи игроком "Днепра", сорвался его трансфер в английский "Ливерпуль".

"Я плакал. В Днепропетровск приехала делегация серьезных людей из "Ливерпуля". Мы ужинали.

"Соглашение закрыто", - утверждали они. Они должны были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: "Мы ждем тебя". Свое благословение выразил и Стивен Джеррард.

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Сам я ездил к Коломойскому: "Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту", - умолял я.

"Ливерпуль" предложил 25 миллионов евро. Много денег. Игорь Коломойский оказался неумолим. Но я не был разочарован, что в итоге попал в "Севилью", — приводит слова Коноплянки польское издание Weszlo.

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В статье: Евгений Коноплянка Игорь Коломойский Ливерпуль Краковия (Краков) Днепр
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Источник:
Weszlo

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