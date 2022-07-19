"Я плакал". Коноплянка вспомнил, как Коломойский не отпустил его в Ливерпуль
Клуб АПЛ предлагал 25 млн евро за украинского игрока
Фото: dailymail.co.uk
Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, как в 2015 году, будучи игроком "Днепра", сорвался его трансфер в английский "Ливерпуль".
"Я плакал. В Днепропетровск приехала делегация серьезных людей из "Ливерпуля". Мы ужинали.
"Соглашение закрыто", - утверждали они. Они должны были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: "Мы ждем тебя". Свое благословение выразил и Стивен Джеррард.
Сам я ездил к Коломойскому: "Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту", - умолял я.
"Ливерпуль" предложил 25 миллионов евро. Много денег. Игорь Коломойский оказался неумолим. Но я не был разочарован, что в итоге попал в "Севилью", — приводит слова Коноплянки польское издание Weszlo.
Популярное сейчас
- "Йовичевич проявил себя, как настоящий крот". Официальное заявление Днепра-1
- Левандовский уже в Барсе, МЮ начал тратить деньги. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии
- СМИ: Зинченко согласовал контракт с лондонским Арсеналом
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО