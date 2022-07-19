"Я плакал". Коноплянка вспомнил, как Коломойский не отпустил его в Ливерпуль

Украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, как в 2015 году, будучи игроком "Днепра", сорвался его трансфер в английский "Ливерпуль".

"Я плакал. В Днепропетровск приехала делегация серьезных людей из "Ливерпуля". Мы ужинали.

"Соглашение закрыто", - утверждали они. Они должны были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: "Мы ждем тебя". Свое благословение выразил и Стивен Джеррард.

Сам я ездил к Коломойскому: "Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту", - умолял я.

"Ливерпуль" предложил 25 миллионов евро. Много денег. Игорь Коломойский оказался неумолим. Но я не был разочарован, что в итоге попал в "Севилью", — приводит слова Коноплянки польское издание Weszlo.