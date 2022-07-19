Известно, когда Зинченко прибудет на медосмотр для перехода в Арсенал

Лондонский "Арсенал" планирует следующие шаги, чтобы объявить о переходе защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

25-летний украинец сегодня может покинуть тренировочный лагерь "горожан", чтобы присоединиться в расположение "канониров". Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Далее украинец пройдет медицинские тесты.

Arsenal are planning for next steps to unveil Oleksandr Zinchenko as new signing. He could leave Manchester City camp later today, in order to join Arsenal and complete medical tests. ⚪️???? #AFC



First and second part of Zinchenko’s medical will take place this week. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022

Ожидается, что на этой неделе пройдет первая и вторая часть медицинского обследования Зинченко. Ранее сообщалось, что Александр подпишет 4-летний контракт, а сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов + 2 млн в качестве бонусов.

Зинченко выступает в составе "Ман Сити" с лета 2016-го. Он отыграл за "горожан" 127 матчей и совершил 14 результативных действий (2 + 12).