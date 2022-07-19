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Известно, когда Зинченко прибудет на медосмотр для перехода в Арсенал

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Известно, когда Зинченко прибудет на медосмотр для перехода в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" планирует следующие шаги, чтобы объявить о переходе защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

25-летний украинец сегодня может покинуть тренировочный лагерь "горожан", чтобы присоединиться в расположение "канониров". Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Далее украинец пройдет медицинские тесты.

Ожидается, что на этой неделе пройдет первая и вторая часть медицинского обследования Зинченко. Ранее сообщалось, что Александр подпишет 4-летний контракт, а сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов + 2 млн в качестве бонусов.

Зинченко выступает в составе "Ман Сити" с лета 2016-го. Он отыграл за "горожан" 127 матчей и совершил 14 результативных действий (2 + 12).

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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