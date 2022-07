Известно, когда Зинченко прибудет на медосмотр для перехода в Арсенал

Лондонский "Арсенал" планирует следующие шаги, чтобы объявить о переходе защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

25-летний украинец сегодня может покинуть тренировочный лагерь "горожан", чтобы присоединиться в расположение "канониров". Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Далее украинец пройдет медицинские тесты.

Arsenal are planning for next steps to unveil Oleksandr Zinchenko as new signing. He could leave Manchester City camp later today, in order to join Arsenal and complete medical tests. ⚪️???? #AFC



First and second part of Zinchenko’s medical will take place this week.