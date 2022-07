Родри - о Зинченко: Манчестер Сити будет его не хватать, но это футбол

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился мнением об украинском одноклубнике Александре Зинченко, который в ближайшее время должен перейти в "Арсенал". Cлова хавбека приводит журналист Daily Mail Джек Гоган в Twitter.

Напомним, вчера сообщалось о том, что украинец уже попрощался с тренерским штабом и игроками "Манчестер Сити" и отправился в Орландо, дабы пройти медосмотр для перехода в "Арсенал".

Rodri on Zinchenko: “He’s been great as a team-mate as a player. He deserved the best and we are going to miss him, but this is football, it continues and new players come in – we are happy for him.”