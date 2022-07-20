Родри - о Зинченко: Манчестер Сити будет его не хватать, но это футбол

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился мнением об украинском одноклубнике Александре Зинченко, который в ближайшее время должен перейти в "Арсенал". Cлова хавбека приводит журналист Daily Mail Джек Гоган в Twitter.

"Он был отличным игроком и партнером по команде. Он заслужил лучшее. "Манчестер Сити" будет его не хватать. Но это футбол, жизнь продолжается. Игроки приходят и уходят, мы рады за него", - сказал Родри.

Напомним, вчера сообщалось о том, что украинец уже попрощался с тренерским штабом и игроками "Манчестер Сити" и отправился в Орландо, дабы пройти медосмотр для перехода в "Арсенал".

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