Родри - о Зинченко: Манчестер Сити будет его не хватать, но это футбол
Хавбек высказался о потенциальном переходе украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился мнением об украинском одноклубнике Александре Зинченко, который в ближайшее время должен перейти в "Арсенал". Cлова хавбека приводит журналист Daily Mail Джек Гоган в Twitter.
"Он был отличным игроком и партнером по команде. Он заслужил лучшее. "Манчестер Сити" будет его не хватать. Но это футбол, жизнь продолжается. Игроки приходят и уходят, мы рады за него", - сказал Родри.
Напомним, вчера сообщалось о том, что украинец уже попрощался с тренерским штабом и игроками "Манчестер Сити" и отправился в Орландо, дабы пройти медосмотр для перехода в "Арсенал".
Rodri on Zinchenko: “He’s been great as a team-mate as a player. He deserved the best and we are going to miss him, but this is football, it continues and new players come in – we are happy for him.”— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) July 19, 2022
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