  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Молодой игрок Металлиста 1925 будет играть в Германии
В тренде

Молодой игрок Металлиста 1925 будет играть в Германии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец заключил трёхлетнее соглашение

Молодой игрок Металлиста 1925 будет играть в Германии

Фото: fccarlzeissjena_official

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" U-19 Алексей Огурцов продолжит карьеру в Германии. Наш соотечественник заключил контракт с немецким клубом "Карл Цейсс Йена".

Соглашение рассчитано на 3 года - до лета 2025 года, сообщает официальный сайт команды.

Добавим, что новый клуб 19-летнего украинского полузащитника выступает в Северо-Восточной региональной лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде