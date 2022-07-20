Молодой игрок Металлиста 1925 будет играть в Германии
Украинец заключил трёхлетнее соглашение
Фото: fccarlzeissjena_official
Полузащитник "Металлиста 1925" U-19 Алексей Огурцов продолжит карьеру в Германии. Наш соотечественник заключил контракт с немецким клубом "Карл Цейсс Йена".
Соглашение рассчитано на 3 года - до лета 2025 года, сообщает официальный сайт команды.
Добавим, что новый клуб 19-летнего украинского полузащитника выступает в Северо-Восточной региональной лиге.
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