До официоза – считанные часы. Арсенал завершил сделку по трансферу Зинченко

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время станет игроком лондонского "Арсенала".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" и "горожане" завершили подписание документов по переходу 25-летнего украинца. Зинченко уже покинул тренировочный лагерь "Сити" для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года. Вскоре лондонский клуб официально представит Александра.

По последним данным, "Манчестер Сити" получит за украинца 30 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.

Arsenal and Manchester City have completed contracts for Oleksandr Zinchenko deal, set to be announced as player left City training camp yesterday in order to join AFC. He's gonna sign until June 2026. ⚪️???????????? #AFC



Medical tests, contract signature and the official statement. pic.twitter.com/GlTdcp4dWE