До официоза – считанные часы. Арсенал завершил сделку по трансферу Зинченко

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время станет игроком лондонского "Арсенала".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" и "горожане" завершили подписание документов по переходу 25-летнего украинца. Зинченко уже покинул тренировочный лагерь "Сити" для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года. Вскоре лондонский клуб официально представит Александра.

По последним данным, "Манчестер Сити" получит за украинца 30 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.