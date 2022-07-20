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До официоза – считанные часы. Арсенал завершил сделку по трансферу Зинченко

Наши за границей
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Украинец сменит Манчестер на Лондон

До официоза – считанные часы. Арсенал завершил сделку по трансферу Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время станет игроком лондонского "Арсенала".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" и "горожане" завершили подписание документов по переходу 25-летнего украинца. Зинченко уже покинул тренировочный лагерь "Сити" для подписания контракта, который будет рассчитан до июня 2026 года. Вскоре лондонский клуб официально представит Александра.

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По последним данным, "Манчестер Сити" получит за украинца 30 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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