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"Его влияние было огромным". Гвардиола подтвердил переход Зинченко в Арсенал

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Коуч "Ман Сити" трогательно попрощался с украинцем

"Его влияние было огромным". Гвардиола подтвердил переход Зинченко в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попрощался с украинцем Александром Зинченко, который переходит в "Арсенал". Кроме Алекса, состав "горожан" также покинул Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус.

"Зинченко, как и Жезус и Стерлинг, оказали огромное влияние на команду. Это невероятные люди и особенные игроки, но они идут дальше. "Челси" и "Арсенал" - невероятные клубы, я рад успеху своих ребят.

Я благодарен им за то, как они вели себя на поле и его пределами. С Алексом все хорошо прошло, мы смогли нормально попрощаться. К сожалению, не смогли поступить так со Стерлингом и Жезусом, но с Зинченко поужинали и попрощались", — сказал Гвардиола.

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В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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