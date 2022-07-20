"Его влияние было огромным". Гвардиола подтвердил переход Зинченко в Арсенал

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попрощался с украинцем Александром Зинченко, который переходит в "Арсенал". Кроме Алекса, состав "горожан" также покинул Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус.

"Зинченко, как и Жезус и Стерлинг, оказали огромное влияние на команду. Это невероятные люди и особенные игроки, но они идут дальше. "Челси" и "Арсенал" - невероятные клубы, я рад успеху своих ребят.

Я благодарен им за то, как они вели себя на поле и его пределами. С Алексом все хорошо прошло, мы смогли нормально попрощаться. К сожалению, не смогли поступить так со Стерлингом и Жезусом, но с Зинченко поужинали и попрощались", — сказал Гвардиола.