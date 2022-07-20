Защитник Мариуполя арендован клубом первого дивизиона Польши
В соглашении также есть опция выкупа футболиста
Фото: zaglebie.eu
Защитник "Мариуполя" Алексей Быков на правах аренды продолжит карьеру в Польше. 24-летний украинец стал игроком "Заглембе Сосновец".
Соглашение рассчитано на год и предполагает возможность выкупа футболиста, сообщает официальный сайт команды.
Ранее в СМИ была информация о том, что одесский "Черноморец" и луганская "Заря" заинтересованы в подписании украинца. В прошлом сезоне Быков провел в аренде в болгарском "Локомотиве", сыграв за команду в 19 матчах. А весной защитник был арендован исландским "Акюрейри".
"Заглембе Сосновец" выступает в Дивизионе 1 - второй силе лиге чемпионата Польши.
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