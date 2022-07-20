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Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне под руководством Реброва

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Эмиратский клуб начал подготовку к новому сезону

Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне под руководством Реброва

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аль-Айн" под руководством украинского тренера Сергея Реброва начал подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба клуба. Команда из ОАЭ провела свою первую тренировку на сборах в Германии.

Вместе с эмиратским клубом работал и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Добавим, что Ярмоленко уже играл под руководством Реброва в киевском "Динамо", когда тот возглавлял столичный клуб с апреля 2014 по май 2017 годы. По итогам минувшего сезона наставник выиграл с "Аль-Айном" чемпионат и кубок ОАЭ.

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Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне под руководством Реброва - изображение 1Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне под руководством Реброва - изображение 2Ярмоленко провел первую тренировку в Аль-Айне под руководством Реброва - изображение 3
Фото: alainclub.ae
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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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