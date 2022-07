Зинченко присоединился к Арсеналу в США

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прибыл в расположение "Арсенала" в США. В сети появилось видео, на котором украинский футболист был запечатлен в тренировочной экипировке "канониров" в Орландо, где команда проводит предсезонный сбор.

По данным журналиста Фабрицио Романо, 25-летний украинец подписал контракт с лондонским клубом еще 20 июля. В ближайшее время о переходе Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал" объявят официально.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️???? #AFC@Arsenalmaan ????⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM