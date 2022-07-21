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Зинченко присоединился к Арсеналу в США

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Вскоре о переходе будет объявлено официально

Зинченко присоединился к Арсеналу в США

Фото: hwww.mancity.com/Автор - невідомий

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прибыл в расположение "Арсенала" в США. В сети появилось видео, на котором украинский футболист был запечатлен в тренировочной экипировке "канониров" в Орландо, где команда проводит предсезонный сбор.

По данным журналиста Фабрицио Романо, 25-летний украинец подписал контракт с лондонским клубом еще 20 июля. В ближайшее время о переходе Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал" объявят официально.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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