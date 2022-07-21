Зинченко присоединился к Арсеналу в США
Вскоре о переходе будет объявлено официально
Фото: hwww.mancity.com/Автор - невідомий
Игрок сборной Украины Александр Зинченко прибыл в расположение "Арсенала" в США. В сети появилось видео, на котором украинский футболист был запечатлен в тренировочной экипировке "канониров" в Орландо, где команда проводит предсезонный сбор.
По данным журналиста Фабрицио Романо, 25-летний украинец подписал контракт с лондонским клубом еще 20 июля. В ближайшее время о переходе Зинченко из "Манчестер Сити" в "Арсенал" объявят официально.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов.
Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️???? #AFC@Arsenalmaan ????⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо - Фенербахче 0:0. Хуже могло быть. Но есть ли потенциал для лучшего?
- Пентагон: США передадут 20 систем HIMARS, часть уже в Украине
- Слава Украине. На матче Лиги Чемпионов литовские фанаты шикарно поддержали Украину
- Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса