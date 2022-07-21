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Эвертон разгромно проиграл клубу МЛС в спарринге - Миколенко сыграл 45 минут

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Второе поражение для "ирисок"

Эвертон разгромно проиграл клубу МЛС в спарринге - Миколенко сыграл 45 минут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" провел заключительный товарищеский матч тура по США. Соперником команды Фрэнка Лэмпарда стал представитель МЛС "Миннесота Юнайтед".

Поединок завершился разгромным поражением английской команды со счетом 0:4. В составе победителей забили Эмануэль Рейносо, Луис Амарилья, Абу Данлади и Джеймс Тарковски (автогол). Украинский защитник Виталий Миколенко появился в стартовом составе "ирисок" и сыграл первый тайм.

Ранее "Эвертон" проиграл в контрольном поединке "Арсеналу" - 0:2. Напомним, что 29 июля английский коллектив на родном "Гудисон Парк" примет киевское "Динамо".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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