Малиновский получил повреждение во время двухсторонки Аталанты
Характер травмы украинца неизвестен
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский травмировался во время двухсторонки "бергамасков" в рамках подготовки к новому сезону.
Он появился на поле в стартовом составе, но был заменен на 36-й минуте после столкновения с товарищем по команде с Джорджо Скальвини. Вместо него вышел Алексей Миранчук, сообщает Calcio Atalanta. Характер повреждения украинца неизвестен.
Напомним, что на этом сборе Малиновский забивал в трех контрольных матчах подряд. В общей сложности на его счету пять голов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Calcio Atalanta
Популярное сейчас
- Зинченко присоединился к Арсеналу в США
- Пресс-конференция Луческу после игры с Фенербахче: Мы не решились рисковать в этой ситуации
- Ничья Динамо, легионер для Шахтера и новый клуб Дибалы. Главные новости за 20 июля
- "Его влияние было огромным". Гвардиола подтвердил переход Зинченко в Арсенал
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти