Малиновский получил повреждение во время двухсторонки Аталанты

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский травмировался во время двухсторонки "бергамасков" в рамках подготовки к новому сезону.

Он появился на поле в стартовом составе, но был заменен на 36-й минуте после столкновения с товарищем по команде с Джорджо Скальвини. Вместо него вышел Алексей Миранчук, сообщает Calcio Atalanta. Характер повреждения украинца неизвестен.

Напомним, что на этом сборе Малиновский забивал в трех контрольных матчах подряд. В общей сложности на его счету пять голов.