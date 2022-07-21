Зозуля рассказал, с кем из украинских легионеров собирался вступать в ВСУ

Нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля сообщил, что намеревался отправиться в Украину, чтобы противостоять российской агрессии.

"В Испании находится Василий Кравец. На второй день войны он мне позвонил и сказал, что сейчас садится в машину, заезжает за мной, и мы едем в Украину воевать.

Я ответил согласием, мы действительно хотели уехать. Но потом я позвонил знакомым из ВСУ, и они меня отговорили. Сказали, что гораздо больше пользы будет от помощи через мой фонд. Я объяснил это Васе. Он переживал, хотел ехать", - сказал Зозуля в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital".