"Малиновский может дать Аталанте больше". Капелло высоко оценил украинца
Известный итальянский тренер оценил перспективы украинца в новом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Милана", мадридского "Реала" и сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал игру украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.
"Аталанта" имеет все, чтобы снова нас развлечь, даже если у них не будет еврокубков.
Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновского. По колумбийцу нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях "Аталанты".
Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше", – приводит слова специалиста Calcionews24.
Напомним, в сезоне-2021/22 "Аталанта" заняла 8-е место в турнирной таблице Серии А, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.
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