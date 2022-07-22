"Малиновский может дать Аталанте больше". Капелло высоко оценил украинца

Бывший главный тренер "Милана", мадридского "Реала" и сборной Англии Фабио Капелло прокомментировал игру украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Аталанта" имеет все, чтобы снова нас развлечь, даже если у них не будет еврокубков.

Все начинается с проверенного тандема Сапата – Малиновского. По колумбийцу нет вопросов: когда он в форме, это всесторонний и совершенный форвард. Он настоящий тотем, ведь забивает голы на любой вкус. Также он отдает ассисты. Он центральная фигура в передвижениях "Аталанты".

Малиновский привык к нашему футболу, он может дать даже больше", – приводит слова специалиста Calcionews24.