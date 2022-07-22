"Ради дать парню перспективу". Динамо Дрезден объявило о трансфере Меличенко

Дрезденское "Динамо", которое по итогам сезона 2021/22 вылетело из второй Бундеслиги в третий дивизион, объявило о подписании контракта с экс-защитником "Мариуполя" Кириллом Меличенко. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В официальном сообщении на клубном сайте "Динамо" указано, что Кирилл приехал в Дрезден как беженец и просто поддерживал форму с командой. Но в итоге он получил вид на жительство и разрешение на работу.

"Это был трогательный момент, насколько искренне динамовская семья приняла Кирилла Меличенко с первого дня. Впоследствии стало очевидно, что у него складываются особые отношения с игроками, и у него есть спортивное желание заявить о себе в "Динамо". Поэтому мы рады не только усилить нашу защиту Кириллом, но и дать перспективу молодому парню с большим сердцем. Мы убеждены, что он сыграет важную роль в команде благодаря умению отбирать, менталитету и гибкости в обороне", – заявил спортивный директор клуба Ральф Беккер.

Сам Меличенко поблагодарил клуб, волонтеров и местных жителей за помощь: "Я знаю, что мне очень повезло, и я хочу многое отдать – как человек и как футболист – и я горжусь тем, что ношу майку "Динам". У меня только одно большое пожелание на будущее – мир в Украине".

Отметим, что Кирилл является воспитанником "Шахтера", также играл за "Минай", на его счету 32 матча в УПЛ и один забитый гол. Вызывался в ряды молодежной сборной. К моменту начала полномасштабного вторжения россиян 24 февраля он находился с "Мариуполем" на сборах за рубежом.

Добавим, что "Динамо" из Дрездена доминировало в Восточной Германии и восемь раз становилось чемпионом ГДР, в 1989 году доходило до полуфинала Кубка УЕФА.