Ярмолюк счастлив в Брентфорде и надеется сыграть за сборную Украины
Новичок "пчел" поделился эмоциями от перехода в английский клуб
Фото: BrentfordFC
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился эмоциями после перехода в стан "пчел".
"Я очень счастлив оказаться здесь. Ребята хорошо приняли, тренеры тоже. Со всеми уже познакомился. Мне нравится, как играет команда. Хороший стиль, думаю, мне подойдет.
Я много времени провел в "Днепре-1", и это было больше в первой команде, чем в академии. Считаю, что юношеская сборная – это хороший опыт и уровень. Это не клубный футбол, там уже лучшие игроки из своих стран. Дальше – больше, вскоре будет национальная команда.
Я вынослив, никогда не уступаю. Очень рад этой возможности. Думаю, у меня все получится. Я смотрел матчи, мне очень нравится, как действует "Брентфорд". Это тактический футбол, все разыгрывают.
Большое спасибо за поддержку. Это нелегкое время для всех украинцев.
Футбол всегда для меня на первом месте, конечно, но из-за ситуации в стране я не мог тренироваться каждый день. Занимался как мог. Семья очень гордится. Надеюсь, скоро они увидят меня на матче АПЛ", — сказал Ярмолюк.
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