Ярмолюк счастлив в Брентфорде и надеется сыграть за сборную Украины

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился эмоциями после перехода в стан "пчел".

"Я очень счастлив оказаться здесь. Ребята хорошо приняли, тренеры тоже. Со всеми уже познакомился. Мне нравится, как играет команда. Хороший стиль, думаю, мне подойдет.

Я много времени провел в "Днепре-1", и это было больше в первой команде, чем в академии. Считаю, что юношеская сборная – это хороший опыт и уровень. Это не клубный футбол, там уже лучшие игроки из своих стран. Дальше – больше, вскоре будет национальная команда.