Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Ракицкий

Центральный защитник Ярослав Ракицкий окончательно определился с клубом, в котором продолжит карьеру. 32-летний футболист все-таки станет игроком турецкого "Адана Демирспор".

По информации Sabah Sport, стороны договорились, что контракт будет рассчитан на один год. Кроме того, в соглашение будет включена опция пролонгации еще на сезон.

Ранее была информация о том, что Ракицкий был близок к возвращению в донецкий "Шахтер". Но этот трансфер сорвался буквально в последний момент. В сезоне-2021/22 "Адана Демирспор" занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.