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Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Ракицкий

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Футболист остановил свой выбор на Турции

Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Ракицкий

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Ярослав Ракицкий окончательно определился с клубом, в котором продолжит карьеру. 32-летний футболист все-таки станет игроком турецкого "Адана Демирспор".

По информации Sabah Sport, стороны договорились, что контракт будет рассчитан на один год. Кроме того, в соглашение будет включена опция пролонгации еще на сезон.

Ранее была информация о том, что Ракицкий был близок к возвращению в донецкий "Шахтер". Но этот трансфер сорвался буквально в последний момент. В сезоне-2021/22 "Адана Демирспор" занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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В статье: Ярослав Ракицкий Адана Демирспор
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Источник:
Sabah Sport

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