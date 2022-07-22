Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Ракицкий
Футболист остановил свой выбор на Турции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Ярослав Ракицкий окончательно определился с клубом, в котором продолжит карьеру. 32-летний футболист все-таки станет игроком турецкого "Адана Демирспор".
По информации Sabah Sport, стороны договорились, что контракт будет рассчитан на один год. Кроме того, в соглашение будет включена опция пролонгации еще на сезон.
Ранее была информация о том, что Ракицкий был близок к возвращению в донецкий "Шахтер". Но этот трансфер сорвался буквально в последний момент. В сезоне-2021/22 "Адана Демирспор" занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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