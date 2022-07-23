Гвардиола: Мы скучаем, потому что Стерлинга, Жезуса и Зинченко любили в команде

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал переход Александра Зинченко в "Арсенал".

"Холанд и Альварес положительно повлияют на нашу игру. Пока я так взволнован и так счастлив составом команды. Этим летом мы купили исключительных людей.

Мы забили много голов в прошлом сезоне, выиграли Премьер-лигу и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мы были одними из самых лучших в Европе по количеству забитых голов.

Иногда рынок был для нас необычным. Обычно мы команда, которая много покупала и мало продавала. Этим летом по разным причинам мы продаем некоторых игроков.

Иногда ты хочешь это сделать, но не можешь. Этим летом это произошло так быстро. Речь не только об игроках первой команды, но и академии и арендованных футболистах. Пришли новые игроки, мы продолжаем с ними.

Одна из вещей, которую я пытаюсь узнать, прежде чем покупать игрока, — хорош ли он парень. Мне не нравится работать с неприятными ребятами. Когда у вас в раздевалке хорошая химия, это стоит больше часа тактики.

Но в то же время мы скучаем, поскольку Стерлинга, Жезуса и Зинченко любили в команде", - сказал Гвардиола.