Зинченко: В Манчестер Сити я чувствовал невероятную поддержку – не знаю, что бы без нее делал

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о переходе из "Манчестер Сити" в "Арсенал":

"Я был не очень готов к этому дню. Грустный день, но такова жизнь, нужно двигаться дальше. Я провел здесь невероятное время, я был маленькой частью этого прекрасного коллектива незабываемые шесть лет. Я очень благодарен всем, кто так много сделал, чтобы помочь мне и моей семье.

Мы взяли много трофеев, и я очень хочу поблагодарить всех фанатов "Ман Сити". Они поддерживали меня на протяжении всего этого времени, особенно – в сложнейший период моей жизни, когда в Украине началась война. Я чувствовал невероятную поддержку – не знаю, что я бы без нее делал. Вы прекрасны, вы лучшие.

Еще я бы хотел поблагодарить Пепа и тренерский штаб за веру в меня, за все, что они делали для меня, а также партнеров по команде и всех сотрудников этого невероятного клуба.

Я счастлив, что однажды смогу сказать своим внукам и внучкам, что был маленькой частью этого восхитительного клуба", – сказал Зинченко.