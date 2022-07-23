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Артета заявил, что Зинченко может дебютировать за Арсенал уже в эти выходные

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В столичном английском дерби

Артета заявил, что Зинченко может дебютировать за Арсенал уже в эти выходные

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда новичок команды Александр Зинченко может дебютировать в составе "канониров" уже на этих выходных:

“Он собирается тренироваться, ему разрешили. Если чувствует себя хорошо, возможно, он будет иметь несколько минут против “Челси”. Мы примем это решение, но уверяю вас, что Александр будет настаивать на том, чтобы сыграть несколько минут”, - сказал Артета.

Отметим, что “Арсенал” и “Челси” сыграют в товарищеском матче в американском Орландо 24 июля. Стартовый свисток запланирован в 3 часа ночи по киевскому времени.

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В статье: Микель Артета Челси (Лондон) Александр Зинченко Арсенал (Киев)
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Источник:
Football London

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