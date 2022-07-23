Артета заявил, что Зинченко может дебютировать за Арсенал уже в эти выходные

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда новичок команды Александр Зинченко может дебютировать в составе "канониров" уже на этих выходных:

“Он собирается тренироваться, ему разрешили. Если чувствует себя хорошо, возможно, он будет иметь несколько минут против “Челси”. Мы примем это решение, но уверяю вас, что Александр будет настаивать на том, чтобы сыграть несколько минут”, - сказал Артета.

Отметим, что “Арсенал” и “Челси” сыграют в товарищеском матче в американском Орландо 24 июля. Стартовый свисток запланирован в 3 часа ночи по киевскому времени.