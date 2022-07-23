Официально: Ярослав Ракицкий – в турецком Адана Демирспоре
Защитник все же не вернулся в донецкий Шахтер
Фото: twitter Adana Demispor
Турецкий "Адана Демирспор" официально объявил о подписании контракта с украинским свободным агентом Ярославом Ракицким. Ранее сообщалось о том, что
???? Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/vn41voZjcm— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 23, 2022
Ярослав присоединился к "Адане Демирспору" после того,
После ухода из "Зенита"
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