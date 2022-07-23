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Официально: Ярослав Ракицкий – в турецком Адана Демирспоре

Наши за границей
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Защитник все же не вернулся в донецкий Шахтер

Официально: Ярослав Ракицкий – в турецком Адана Демирспоре

Фото: twitter Adana Demispor

UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Адана Демирспор" официально объявил о подписании контракта с украинским свободным агентом Ярославом Ракицким. Ранее сообщалось о том, что защитник может вернуться в донецкий "Шахтер".

Ярослав присоединился к "Адане Демирспору" после того, как покинул санкт-петербургский "Зенит". Ракицкий уехал из России после начала полномасштабной войны с Украиной.

После ухода из "Зенита" игрок поддерживал форму с "Шахтером". Однако теперь подписал контракт с турецким клубом по схеме 1+1. Примечательно, что в составе "Аданы Демирспора" есть еще один экс-игрок УПЛ – полузащитник Юнес Беланда, игравший за киевское "Динамо".

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В статье: Ярослав Ракицкий Адана Демирспор
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