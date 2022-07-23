Официально: Ярослав Ракицкий – в турецком Адана Демирспоре

Турецкий "Адана Демирспор" официально объявил о подписании контракта с украинским свободным агентом Ярославом Ракицким. Ранее сообщалось о том, что защитник может вернуться в донецкий "Шахтер" .

???? Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/vn41voZjcm — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 23, 2022

Ярослав присоединился к "Адане Демирспору" после того, как покинул санкт-петербургский "Зенит" . Ракицкий уехал из России после начала полномасштабной войны с Украиной.