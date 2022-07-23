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Андрей Лунин – в заявке Реала на Эль-Классико

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Среди конкурентов украинца – Куртуа, вратарь Кастильи и сын Сантьяго Каньисареса

Андрей Лунин – в заявке Реала на Эль-Классико

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в заявку клуба на предстоящий матч против "Барселоны". Товарищеская игра пройдет в Парадайзе, штат Невада, США.

Всего главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выбрал четырех голкиперов на матч: Тибо Куртуа, Андрея Лунина, Луиса Лопеса и Лукаса Каньисареса. Последний, что примечательно, является сыном легендарного вратаря "Валенсии" и сборной Испании Сантьяго Каньисареса.

Полная заявка "Реала" на Эль-Классико:

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес, Каньисарес

Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди, Тобиас

Полузащитник: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Себальос, Камавинга

Нападающие: Азар, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано Диас, Латаса

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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