Андрей Лунин – в заявке Реала на Эль-Классико
Среди конкурентов украинца – Куртуа, вратарь Кастильи и сын Сантьяго Каньисареса
Фото: MARCA
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в заявку клуба на предстоящий матч против "Барселоны". Товарищеская игра пройдет в Парадайзе, штат Невада, США.
????✅ Our squad for the match ???? @FCBarcelona!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) July 23, 2022
???????? #RMInTheUSA pic.twitter.com/EPACygQxMg
Всего главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выбрал четырех голкиперов на матч: Тибо Куртуа, Андрея Лунина, Луиса Лопеса и Лукаса Каньисареса. Последний, что примечательно, является сыном легендарного вратаря "Валенсии" и сборной Испании Сантьяго Каньисареса.
Полная заявка "Реала" на Эль-Классико:
Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес, Каньисарес
Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди, Тобиас
Полузащитник: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Себальос, Камавинга
Нападающие: Азар, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано Диас, Латаса
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