Ракицкий – о переходе в турецкий клуб: Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни

Центральный защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой переход в турецкий “Адана Демирспор”:

“Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача – помочь команде достичь высоких результатов!”, - написал Ракицкий в своем Instagram.

Отметим, что футболист перешел на права свободного агента и подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год.

"Адана Демирспор" стартует в чемпионат Турции 7 августа матчем против "Гиресунспора". В настоящее время команда проходит тренировочный сбор в Италии.