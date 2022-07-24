Ракицкий – о переходе в турецкий клуб: Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни
Защитник впервые будет выступать турецкому чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой переход в турецкий “Адана Демирспор”:
“Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача – помочь команде достичь высоких результатов!”, - написал Ракицкий в своем Instagram.
Отметим, что футболист перешел на права свободного агента и подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год.
"Адана Демирспор" стартует в чемпионат Турции 7 августа матчем против "Гиресунспора". В настоящее время команда проходит тренировочный сбор в Италии.
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