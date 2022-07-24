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Ракицкий – о переходе в турецкий клуб: Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни

Наши за границей
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Защитник впервые будет выступать турецкому чемпионате

Ракицкий – о переходе в турецкий клуб: Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой переход в турецкий “Адана Демирспор”:

“Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача – помочь команде достичь высоких результатов!”, - написал Ракицкий в своем Instagram.

Отметим, что футболист перешел на права свободного агента и подписал контракт на один год с возможностью продления еще на год.

"Адана Демирспор" стартует в чемпионат Турции 7 августа матчем против "Гиресунспора". В настоящее время команда проходит тренировочный сбор в Италии.

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В статье: Ярослав Ракицкий Адана Демирспор
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