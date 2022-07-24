Артета: Основная позиция Зинченко – левый защитник
Вот и разобрались
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебют за "канониров" украинского универсала Александра Зинченко:
“Я очень счастлив. Это позиция, которую мы хотели усилить, а также игрок, которого я очень хорошо знаю. Я знаю, что он может дать команде. У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало.
Его основная позиция – левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса.
Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все, что я хочу, понимает процессы. Считаю, что он выдал хорошую игру”, - сказал Артета.
Отметим, что в прошлом сезоне левую бровку защиты "Арсенала" делили между собой два игрока: 22-летний португалец Нуну Тавареш и 25-летний шотландец Киран Тирни.
Следующий поединок "канониры" проведут уже на родном поле. Подопечные Микеля Артеты сыграют против "Севильи" в товарищеском Кубке Эмирейтс в Лондоне.
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