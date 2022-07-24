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Артета: Основная позиция Зинченко – левый защитник

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(1 голосов)

Вот и разобрались

Артета: Основная позиция Зинченко – левый защитник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал дебют за "канониров" украинского универсала Александра Зинченко:

“Я очень счастлив. Это позиция, которую мы хотели усилить, а также игрок, которого я очень хорошо знаю. Я знаю, что он может дать команде. У Зинченко есть качество и универсальность, которых нам не хватало.

Его основная позиция – левый защитник. Однако схема, которую мы используем, позволяет охватывать больше пространства в поле. Это самое главное умение Алекса.

Он очень хотел сыграть, я это знал. Это 45 минут, но вы сразу увидели, что ему было удобно. Он понимает все, что я хочу, понимает процессы. Считаю, что он выдал хорошую игру”, - сказал Артета.

Отметим, что в прошлом сезоне левую бровку защиты "Арсенала" делили между собой два игрока: 22-летний португалец Нуну Тавареш и 25-летний шотландец Киран Тирни.

Следующий поединок "канониры" проведут уже на родном поле. Подопечные Микеля Артеты сыграют против "Севильи" в товарищеском Кубке Эмирейтс в Лондоне.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
EGTV

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Комментарии (2)
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miha (Нежин)
24.07.2022 в 11:16
Смешно.
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0
-2
MaximSK (Киев)
24.07.2022 в 10:37
А я надеялся что он будет играть в полузащите, но и левым защитником играть в Арсенале тоже трудно, в МС нагрузка на оборону было меньше, потому что было мало атак на ворота МС из за того что они владели постоянно мячом. а в Арсенале такого уже не будет, поэтому работы там будет больше.
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