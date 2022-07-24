Удачный дебют. ВИДЕО с действиями Зинченко в первом матче за Арсенал

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко дебютировал в составе лондонского "Арсенала" уже на третий день после трансфера из "Манчестер Сити".

25-летний футболист вышел в стартовом составе в матче против "Челси" на левом фланге защиты и провел на поле весь первый тайм. Отметим, что на момент замены украинца счет был 2:0 в пользу "канониров". В итоге команда Артеты розгромила соседей по городу 4:0.

You-tube канал SVMM оформил нарезку действий Зинченко. Александр очень хорошо работал с мячом, много ходил в атаку, а также вовремя возвращался в оборону.