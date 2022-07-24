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Удачный дебют. ВИДЕО с действиями Зинченко в первом матче за Арсенал

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Александр отыграл 45 минут

Удачный дебют. ВИДЕО с действиями Зинченко в первом матче за Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко дебютировал в составе лондонского "Арсенала" уже на третий день после трансфера из "Манчестер Сити".

25-летний футболист вышел в стартовом составе в матче против "Челси" на левом фланге защиты и провел на поле весь первый тайм. Отметим, что на момент замены украинца счет был 2:0 в пользу "канониров". В итоге команда Артеты розгромила соседей по городу 4:0.

You-tube канал SVMM оформил нарезку действий Зинченко. Александр очень хорошо работал с мячом, много ходил в атаку, а также вовремя возвращался в оборону.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко
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