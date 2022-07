Эвертон бесплатно примет беженцев из Украины на товарищеском матче против Динамо Киев

Ливерпульский "Эвертон" объявил о том, что бесплатно предоставит беженцам из Украины билеты на товарищеский матч против киевского "Динамо". Игра пройдет на стадионе Гудисон Парк 29 июля .

Как сообщает пресс-служба клуба, организация сотрудничает с администрациями городов Мерсисайда, региона Великобритании, где расположен Ливерпуль. Госслужащие помогают "Эвертону" бесплатно распространять билеты среди беженцев из Украины.

Также сообщается, что все заработанные на матче средства, включая пожертвования болельщиков, будут прямиком направлены гуманитарным организациям, которые помогают украинцам.

