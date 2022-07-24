Эвертон бесплатно примет беженцев из Украины на товарищеском матче против Динамо Киев
Игра состоится 29 июля
Фото: Sports Illustrated
Ливерпульский "Эвертон" объявил о том, что бесплатно предоставит беженцам из Украины билеты на товарищеский матч против киевского "Динамо".
Как сообщает пресс-служба клуба, организация сотрудничает с администрациями городов Мерсисайда, региона Великобритании, где расположен Ливерпуль. Госслужащие помогают "Эвертону" бесплатно распространять билеты среди беженцев из Украины.
Также сообщается, что все заработанные на матче средства, включая пожертвования болельщиков, будут прямиком направлены гуманитарным организациям, которые помогают украинцам.
We are working with local councils across Merseyside to distribute free tickets to Ukrainian refugees for our upcoming #MatchForPeace against @dynamokyiven. ????????— Everton (@Everton) July 22, 2022
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