Миколенко открыл счет в игре против Блэкпула
Второй гол украинца в футболке "ирисок"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24-го июля "Эвертон" под руководством Фрэнка Лэмпарда в рамках товарищеской встречи играет на выезде против "Блэкпула".
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и уже на 6-й минуте матча открыл счет.
MYKO ON THE VOLLEY!— Everton (@Everton) July 24, 2022
???? https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/EiKq59oYKQ
Этот забитый мяч стал для 23-летнего игрока сборной Украины вторым в составе "Эвертона" - первый гол Виталий забил в прошлом сезоне АПЛ в ворота "Лестера".
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