Миколенко открыл счет в игре против Блэкпула

Сегодня, 24-го июля "Эвертон" под руководством Фрэнка Лэмпарда в рамках товарищеской встречи играет на выезде против "Блэкпула".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и уже на 6-й минуте матча открыл счет.

Этот забитый мяч стал для 23-летнего игрока сборной Украины вторым в составе "Эвертона" - первый гол Виталий забил в прошлом сезоне АПЛ в ворота "Лестера".