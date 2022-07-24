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Миколенко открыл счет в игре против Блэкпула

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Второй гол украинца в футболке "ирисок"

Миколенко открыл счет в игре против Блэкпула

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 24-го июля "Эвертон" под руководством Фрэнка Лэмпарда в рамках товарищеской встречи играет на выезде против "Блэкпула".

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и уже на 6-й минуте матча открыл счет.

Этот забитый мяч стал для 23-летнего игрока сборной Украины вторым в составе "Эвертона" - первый гол Виталий забил в прошлом сезоне АПЛ в ворота "Лестера".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Блэкпул
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