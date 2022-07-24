Миколенко сделал ассист на Деле Алли в матче с Блэкпулом. Ранее Виталий забил гол

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сделал второе результативное действие в товарищеском матче против "Блэкпула". На 56 минуте игры он отдал ассист на английского полузащитника Деле Алли.

Ранее, на 6 минуте матча, Миколенко открыл счет в товарищеском матче, забив после навеса правого защитника "Эвертона" Натана Паттерсона. Примечательно, что оба игрока присоединились к клубу в прошлое трансферное окно: Виталий пришел из киевского "Динамо", Натан – из "Глазго Рейнджерс".

В прошлом сезоне АПЛ Миколенко отыграл за "Эвертон" 13 матчей в АПЛ, в которых ему удалось забить один гол – в ворота "Лестера". Этот гол был позже признан болельщиками команды лучшим в сезоне.