Миколенко сделал ассист на Деле Алли в матче с Блэкпулом. Ранее Виталий забил гол
Украинец разрывает в товарищеском матче за Эвертон
Фото: The Transfer Tavern
Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сделал второе результативное действие в товарищеском матче против "Блэкпула". На 56 минуте игры он отдал ассист на английского полузащитника Деле Алли.
DELE!— Everton (@Everton) July 24, 2022
???? https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/48y8np31E7
Ранее, на 6 минуте матча, Миколенко открыл счет в товарищеском матче, забив после навеса правого защитника "Эвертона" Натана Паттерсона. Примечательно, что оба игрока присоединились к клубу в прошлое трансферное окно: Виталий пришел из киевского "Динамо", Натан – из "Глазго Рейнджерс".
В прошлом сезоне АПЛ Миколенко отыграл за "Эвертон" 13 матчей в АПЛ, в которых ему удалось забить один гол – в ворота "Лестера". Этот гол был позже признан болельщиками команды лучшим в сезоне.
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