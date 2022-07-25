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Техдиректор Арсенала: У Зинченко есть качества, которые выведут команду на новый уровень

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В лондонском клубе довольны подписанием украинца

Техдиректор Арсенала: У Зинченко есть качества, которые выведут команду на новый уровень

Фото: arsenal.com

Новина українською

Технический директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар прокомментировал трансфер Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

"Мы очень рады, что Зинченко с нами, потому что он игрок, на которого мы действительно были нацелены. Это футболист, который, как мы верим, обладает характеристиками и качествами, которые выведут "Арсенал" на новый уровень.‎

‎Трансфер Зинченко был запланирован шесть месяцев назад, чтобы максимально усилить эту позицию таким образом, как Микель (Артета - прим.) хочет строить игру.‎

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Микель, конечно, знает его больше, чем кто-либо, потому что они работали вместе (в "Ман Сити" - прим.), но вся собранная информация о Зинченко говорила, что он топ. Не только о его качествах как футболиста, но и как личности. Для нас важно иметь в составе такого игрока", — сказал Эду.

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В статье: Эду Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Sky Sports

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