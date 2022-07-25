Техдиректор Арсенала: У Зинченко есть качества, которые выведут команду на новый уровень

Технический директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар прокомментировал трансфер Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

"Мы очень рады, что Зинченко с нами, потому что он игрок, на которого мы действительно были нацелены. Это футболист, который, как мы верим, обладает характеристиками и качествами, которые выведут "Арсенал" на новый уровень.‎

‎Трансфер Зинченко был запланирован шесть месяцев назад, чтобы максимально усилить эту позицию таким образом, как Микель (Артета - прим.) хочет строить игру.‎