Можете назвать ТОП-25 самых дорогих украинских футболистов? Квиз

В пятницу, 22 июля, лондонский "Арсенал" официально объявил о трансфере Александра Зинченко из "Манчестер Сити". За него "канониры" отдали 35 миллионов евро. Таким образом, игрок стал вторым самым дорогим украинским футболистом в истории.

В связи с этим переходом мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих украинских футболистов. В списке есть и натурализованные и, к сожалению, тот, о котором даже вспоминать не хочется. Трансферная стоимость указана согласно данным порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.