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Можете назвать ТОП-25 самых дорогих украинских футболистов? Квиз

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

На прохождение теста есть четыре минуты

Можете назвать ТОП-25 самых дорогих украинских футболистов? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 22 июля, лондонский "Арсенал" официально объявил о трансфере Александра Зинченко из "Манчестер Сити". За него "канониры" отдали 35 миллионов евро. Таким образом, игрок стал вторым самым дорогим украинским футболистом в истории.

В связи с этим переходом мы предлагаем вам вспомнить 25 самых дорогих украинских футболистов. В списке есть и натурализованные и, к сожалению, тот, о котором даже вспоминать не хочется. Трансферная стоимость указана согласно данным порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
25.07.2022 в 14:26
Селі і тут не вдалося робити рекорд)))
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