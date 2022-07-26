Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в контрольном матче

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко дебютировал за свою новую команду из ОАЭ.

В понедельник, 25 июля, "Аль-Айн" в рамках подготовки к предстоящему сезону встречался с клубом пятого немецкого дивизиона "Ханкофен-Хайлинг". 32-летний Ярмоленко появился на поле во втором тайме, результативными действиями не отличился.

Победителем встречи стал клуб из ОАЭ, а единственный мяч был забит в первой половине игры.

Напомним, недавно украинец подписал контракт с клубом "Аль-Айн" на сезон 2022/23. Главным тренером команды является украинский специалист Сергей Ребров.

Товарищеский матч

"Аль-Айн" (ОАЭ) - "Ханкофен-Хайлинг" - 1:0 (1:0)

Гол: Рахими, 33