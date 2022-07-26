Украинский форвард Руха будет выступать в первенстве Литвы
В составе середняка
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
Еще один украинец отправился выступать заграницу.
Форвард Даниил Кондраков будет защищать цвета литовского клуба "Судува". Контракт с ним был подписан до конца сезона. Отметим, что в Литве играют по системе весна - осень.
Последним клубом в карьере Кондракова был львовский "Рух", цвета которого он защищал два года. За это время он в сумме провел 73 матча и забил 24 гола.
Отметим, что "Судува" идет на пятом месте в чемпионате Литвы, а также играет в квалификации Лиги Европы.
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