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Украинский форвард Руха будет выступать в первенстве Литвы

Наши за границей
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В составе середняка

Украинский форвард Руха будет выступать в первенстве Литвы

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Еще один украинец отправился выступать заграницу.

Форвард Даниил Кондраков будет защищать цвета литовского клуба "Судува". Контракт с ним был подписан до конца сезона. Отметим, что в Литве играют по системе весна - осень.

Последним клубом в карьере Кондракова был львовский "Рух", цвета которого он защищал два года. За это время он в сумме провел 73 матча и забил 24 гола.

Отметим, что "Судува" идет на пятом месте в чемпионате Литвы, а также играет в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Рух (Львов) Даниил Кондраков Судува (Мириямполе)
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