Украинский форвард Руха будет выступать в первенстве Литвы

Еще один украинец отправился выступать заграницу.

Форвард Даниил Кондраков будет защищать цвета литовского клуба "Судува". Контракт с ним был подписан до конца сезона. Отметим, что в Литве играют по системе весна - осень.

Последним клубом в карьере Кондракова был львовский "Рух", цвета которого он защищал два года. За это время он в сумме провел 73 матча и забил 24 гола.

Отметим, что "Судува" идет на пятом месте в чемпионате Литвы, а также играет в квалификации Лиги Европы.