Ребров: Я не уговаривал Ярмоленко переходить в Аль-Айн

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о том, как возник вариант с подписанием Андрея Ярмоленко.

"Аль-Айн" сам вышел на агента Андрея, после чего клуб у меня спросил, есть ли у меня интерес к Ярмоленко. Среди всех игроков, которых мне предлагали на эту позицию, я поставил Андрея на первое место. Я прекрасно знаю его качества, насколько он коммуникабелен, насколько безболезненно он вольется в любой коллектив или лигу. Рад, что этот трансфер свершился.

Я и сам не люблю долго сидеть на одном месте. Нужны новые связи, нужно развиваться, нужно интересоваться другой культурой. Думаю, чемпионат ОАЭ будет достаточно интересен Андрею.