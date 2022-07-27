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Ребров: Я не уговаривал Ярмоленко переходить в Аль-Айн

Наши за границей
(1 голосов)

Специалист считает, что чемпионат ОАЭ будет интересен Андрею

Ребров: Я не уговаривал Ярмоленко переходить в Аль-Айн

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о том, как возник вариант с подписанием Андрея Ярмоленко.

"Аль-Айн" сам вышел на агента Андрея, после чего клуб у меня спросил, есть ли у меня интерес к Ярмоленко. Среди всех игроков, которых мне предлагали на эту позицию, я поставил Андрея на первое место. Я прекрасно знаю его качества, насколько он коммуникабелен, насколько безболезненно он вольется в любой коллектив или лигу. Рад, что этот трансфер свершился.

Я и сам не люблю долго сидеть на одном месте. Нужны новые связи, нужно развиваться, нужно интересоваться другой культурой. Думаю, чемпионат ОАЭ будет достаточно интересен Андрею.

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Не слышал, что Андрей сказал о том, что получил какое-то предложение на бумаге, и "Динамо" готово было его подписать. "Аль-Айн" дал такое предложение. Сейчас у него трое маленьких детей и он должен думать о семье и должен в первую очередь советоваться с женой и решать, где им дальше жить. Это их жизнь.

Я не уговаривал его переходить в "Аль-Айн". Я объяснял ему преимущества клуба. Право выбора было только у него и его семьи. Болельщики в Украине должны уважать этот выбор. Уверен, здесь он не потеряет квалификацию и поможет сборной Украины в важных матчах", - сказал Ребров.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
27.07.2022 в 09:36
Нашим футболом управляют вчерашние бандюки, идЕоты и разных мастей корупционеры. Они приняли преступное решение проводить упл во время войны на территории Украины. Кто после этого виноват? Ярмоленко?
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
27.07.2022 в 09:30
Він засцяв переходити в Динамо, бо Динамо свої матчі чемпіоната грає в Україні. Проміняти рідний клуб на арабів... Свої висновки про нього зробив.
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