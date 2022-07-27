Ассист Яремчука принес победу Бенфике в матче против Ньюкасла

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился результативной передачей за португальскую "Бенфику" (3:2). Команда украинца на своем поле встречалась с "Ньюкаслом" в матче за Кубок Эусебио.

Яремчук начал поединок с лавки запасных и появился на поле на 59-й минуте. В конце основного времени при счете 2:2 Роман отдал пас на Энрике Араужу, точный удар которого принес победу "орлам".

Ранее голы украинского форварда помогли "Бенфике" одержать победу в товарищеских матчах над "Фулхэмом" (5:1) и "Жироной" (4:2).