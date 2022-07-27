  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ассист Яремчука принес победу Бенфике в матче против Ньюкасла
В тренде

Ассист Яремчука принес победу Бенфике в матче против Ньюкасла

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Команда украинца стала победителем Кубка Эусебио

Ассист Яремчука принес победу Бенфике в матче против Ньюкасла

Фото: Benfica SL

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился результативной передачей за португальскую "Бенфику" (3:2). Команда украинца на своем поле встречалась с "Ньюкаслом" в матче за Кубок Эусебио.

Яремчук начал поединок с лавки запасных и появился на поле на 59-й минуте. В конце основного времени при счете 2:2 Роман отдал пас на Энрике Араужу, точный удар которого принес победу "орлам".

Ранее голы украинского форварда помогли "Бенфике" одержать победу в товарищеских матчах над "Фулхэмом" (5:1) и "Жироной" (4:2).

Читайте такжеМинус конкурент для Яремчука. Галатасарай арендовал опытного форварда Бенфики
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде