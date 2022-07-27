Ассист Яремчука принес победу Бенфике в матче против Ньюкасла
Команда украинца стала победителем Кубка Эусебио
Фото: Benfica SL
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился результативной передачей за португальскую "Бенфику" (3:2). Команда украинца на своем поле встречалась с "Ньюкаслом" в матче за Кубок Эусебио.
Яремчук начал поединок с лавки запасных и появился на поле на 59-й минуте. В конце основного времени при счете 2:2 Роман отдал пас на Энрике Араужу, точный удар которого принес победу "орлам".
Ранее голы украинского форварда помогли "Бенфике" одержать победу в товарищеских матчах над "Фулхэмом" (5:1) и "Жироной" (4:2).
???? O golo de @HenriqueAra7!!! #EusébioCup #SLBNUFC #EuAmoOBenfica pic.twitter.com/0jdG5eSoby— SL Benfica (@SLBenfica) July 26, 2022
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