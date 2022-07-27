"В Арсенале он будет игроком основы". Ребров считает, что Зинченко сделал правильный выбор

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал переход Александра Зинченко из "Манчестер Сити" в стан лондонского "Арсенала".

"Я думаю, что переход в "Арсенал" - шаг вперед для Зинченко, если на него рассчитывает клуб. Александр понимает, что в "Манчестер Сити" он - не игрок основного состава, а игрок ротации. Тем более "Сити" усилится игроком на его позицию. Поэтому я считаю, что он сделал правильный выбор.

Если "Арсенал" платит такие серьезные деньги, то рассчитывает на этого игрока. Он будет считаться игроком основного состава, а для него это рост", - сказал Ребров в интервью Football Hub.