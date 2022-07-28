Ракицкий дебютировал за турецкий клуб в товарищеском матче
Команды расписали боевую ничью
Фото: facebook.com/AdsKulubu
В среду, 27 июля в рамках контрольного поединка встречались "Наполи" и "Адана Демирспор". В составе турецкого клуба участие принял украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий.
Украинец вышел на замену на 62-й минуте. На тот момент счет был 1:0 в пользу итальянский клуб. Во втором тайме турки не только отыгрались, но и вышли вперед. Однако удержать победу не удалось. Матч завершился вничью -2:2. При этом, "Наполи" отыгрался в компенсированное арбитром время.
Товарищеский матч
"Наполи" - "Адана Демирспор" 2:2
Голы: Лосано, 56, 90+4 – Балотелли, 74 (пенальти), Сари, 88 (пенальти)
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