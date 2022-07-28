  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко: Нервничаю перед игрой с Динамо. Никогда не играл против друзей
В тренде

Миколенко: Нервничаю перед игрой с Динамо. Никогда не играл против друзей

Наши за границей
(2 голосов)

Виталий уже завтра встретится со своей бывшей командой

Миколенко: Нервничаю перед игрой с Динамо. Никогда не играл против друзей

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от благотворительного матча с киевским "Динамо", который состоится 29 июля.

– Впервые украинская команда сыграет в Англии после начала полномасштабной войны. Что это значит для тебя?

– Честно говоря, я немного нервничаю перед игрой. Я встречусь с моими друзьями, моей бывшей командой. Никогда не играл против них.

– Насколько важно для тебя, что "Эвертон" так активно пытается помогать украинским людям?

– Во-первых, хотелось бы поблагодарить клуб и владельца за поддержку моей страны. Я действительно рад, что этот матч состоится здесь.

– Расскажи о том, какую поддержку лично получал ты. Похоже, у тебя очень хорошие взаимоотношения с главным тренером и партнерами покоманде.

– Поддержка была с первого же дня от каждого партнера по команде, каждого тренера. Знаю, что не так много новостей в Англии о войне, но каждый день меня спрашивают, как дела дома. Просто большое спасибо. Хочу сказать, что хочу биться за этот клуб, потому что меня здесь очень уважают и доверяют. Также уважаю всех и говорю спасибо, - сказал Миколенко в интервью YouTube-канала "ирисок".

Читайте такжеНовичок Эвертона: Конкуренция с Миколенко будет полезна для меня и для него
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде