Миколенко: Нервничаю перед игрой с Динамо. Никогда не играл против друзей
Виталий уже завтра встретится со своей бывшей командой
Фото: evertonfc.com
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от благотворительного матча с киевским "Динамо", который состоится 29 июля.
– Впервые украинская команда сыграет в Англии после начала полномасштабной войны. Что это значит для тебя?
– Честно говоря, я немного нервничаю перед игрой. Я встречусь с моими друзьями, моей бывшей командой. Никогда не играл против них.
– Насколько важно для тебя, что "Эвертон" так активно пытается помогать украинским людям?
– Во-первых, хотелось бы поблагодарить клуб и владельца за поддержку моей страны. Я действительно рад, что этот матч состоится здесь.
– Расскажи о том, какую поддержку лично получал ты. Похоже, у тебя очень хорошие взаимоотношения с главным тренером и партнерами покоманде.
– Поддержка была с первого же дня от каждого партнера по команде, каждого тренера. Знаю, что не так много новостей в Англии о войне, но каждый день меня спрашивают, как дела дома. Просто большое спасибо. Хочу сказать, что хочу биться за этот клуб, потому что меня здесь очень уважают и доверяют. Также уважаю всех и говорю спасибо, - сказал Миколенко в интервью YouTube-канала "ирисок".
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