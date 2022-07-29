  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета
В тренде

Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета

Наши за границей
(1 голосов)

Станет ли Алекс основным игроком "Арсенала"?

Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Арсенала" Александр Зинченко сообщил, что главный тренер Микель Артета не обещал ему место в центре полузащиты.

"Никто никому ничего не обещал. Все зависит от меня, как я буду работать, показывать себя на тренировках, в матчах. Если я заслуживаю играть, то я буду играть. Если не буду заслуживать, то не буду.

Ключевая позиция, которую он мне выбрал – это левый защитник. Но могут быть такие игры, где я буду задействован как центральный полузащитник. Я еще ничего не могу сказать.

Сезон будет очень длинным. Мы выступаем в четырех турнирах – два кубка, АПЛ и Лига Европы. Поэтому будет очень много матчей, и я еще не знаю, где главный тренер будет меня видеть", – сказал Зинченко.

Добавим, что Зинченко уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче против "Челси".

Читайте также"В Арсенале он будет игроком основы". Ребров считает, что Зинченко сделал правильный выбор
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Влада Седан

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде