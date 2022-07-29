Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета
Станет ли Алекс основным игроком "Арсенала"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Арсенала" Александр Зинченко сообщил, что главный тренер Микель Артета не обещал ему место в центре полузащиты.
"Никто никому ничего не обещал. Все зависит от меня, как я буду работать, показывать себя на тренировках, в матчах. Если я заслуживаю играть, то я буду играть. Если не буду заслуживать, то не буду.
Ключевая позиция, которую он мне выбрал – это левый защитник. Но могут быть такие игры, где я буду задействован как центральный полузащитник. Я еще ничего не могу сказать.
Сезон будет очень длинным. Мы выступаем в четырех турнирах – два кубка, АПЛ и Лига Европы. Поэтому будет очень много матчей, и я еще не знаю, где главный тренер будет меня видеть", – сказал Зинченко.
Добавим, что Зинченко уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче против "Челси".
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