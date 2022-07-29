Зинченко рассказал о том, на какой позиции его видит Артета

Новичок "Арсенала" Александр Зинченко сообщил, что главный тренер Микель Артета не обещал ему место в центре полузащиты.

"Никто никому ничего не обещал. Все зависит от меня, как я буду работать, показывать себя на тренировках, в матчах. Если я заслуживаю играть, то я буду играть. Если не буду заслуживать, то не буду.

Ключевая позиция, которую он мне выбрал – это левый защитник. Но могут быть такие игры, где я буду задействован как центральный полузащитник. Я еще ничего не могу сказать.

Сезон будет очень длинным. Мы выступаем в четырех турнирах – два кубка, АПЛ и Лига Европы. Поэтому будет очень много матчей, и я еще не знаю, где главный тренер будет меня видеть", – сказал Зинченко.

Добавим, что Зинченко уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче против "Челси".