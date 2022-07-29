Не скрывал своих эмоций. Прощальная речь Зинченко в Манчестер Сити

Недавно футболист сборной Украины Александр Зинченко покинул "Манчестер Сити" и официально стал игроком лондонского "Арсенала".

Перед отъездом из лагеря "горожан" 25-летний защитник произнес трогательную речь, едва сдерживая слезы. Эмоциональное прощание опубликовала Влада Седан, журналистка и жена Александра.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, Мистер Гвардиола, и ваш фантастический штаб за такую ​​замечательную возможность быть маленькой частью такого невероятного клуба. Я даже и мечтать не мог, что однажды стану игроком "Манчестер Сити", а моим тренером будет Пеп Гвардиола. Это было невозможно даже вообразить. Это огромная привилегия. Каждый день я чему-то учился у всех вас.

Все вы фантастические люди. Слава богу, что знаю вас всех лично. И, конечно, я вас всех очень люблю. Вы всегда будете в моем сердце. Извините, я не могу сдержать слез, потому что это идет изнутри. Я не был готов к этому дню. Но это жизнь, и она продолжается. Хочу еще раз подчеркнуть, что благодарен всем за то, что вы сделали для меня и для моей семьи за все это невероятное время. Спасибо вам большое".