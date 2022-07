Зинченко выйдет в старте Арсенала на финальный матч за трофей в товарищеском турнире

Лондонский "Арсенал" разыграет с "Севильей" финал Кубка Эмирейтс и одноименном стадионе "Эмирейтс" в столице Англии.

Украинский универсал Александр Зинченко выйдет в этом матче на левом фланге защиты "канониров". Отметим, что его единственный конкурент на этой позиции Киран Тирни не вошел в заявку из-за травмы.

???? Emirates Cup team news...



???? Saliba & Zinchenko start

???????? Martin Odegaard in midfield

???? Gabriel Jesus leads the line



Let's do this! ????