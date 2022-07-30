Зинченко выйдет в старте Арсенала на финальный матч за трофей в товарищеском турнире
Предыдущую встречу игрок пропустил
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" разыграет с "Севильей" финал Кубка Эмирейтс и одноименном стадионе "Эмирейтс" в столице Англии.
Украинский универсал Александр Зинченко выйдет в этом матче на левом фланге защиты "канониров". Отметим, что его единственный конкурент на этой позиции Киран Тирни не вошел в заявку из-за травмы.
???? Emirates Cup team news...— Arsenal (@Arsenal) July 30, 2022
???? Saliba & Zinchenko start
???????? Martin Odegaard in midfield
???? Gabriel Jesus leads the line
Let's do this! ????
Этот поединок станет вторым товарищеским за "Арсенал" для Зинченко. Он выходил в старте на матч против "Челси" 24 июля, а встречу с "Брентфордом" 27 июля пропускал - тогда играл полурезервный состав "канониров".
Поединок между "Арсеналом" и "Севильей" начнется в 14:30 по Киеву.
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