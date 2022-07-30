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Зинченко выйдет в старте Арсенала на финальный матч за трофей в товарищеском турнире

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Предыдущую встречу игрок пропустил

Зинченко выйдет в старте Арсенала на финальный матч за трофей в товарищеском турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" разыграет с "Севильей" финал Кубка Эмирейтс и одноименном стадионе "Эмирейтс" в столице Англии.

Украинский универсал Александр Зинченко выйдет в этом матче на левом фланге защиты "канониров". Отметим, что его единственный конкурент на этой позиции Киран Тирни не вошел в заявку из-за травмы.

Этот поединок станет вторым товарищеским за "Арсенал" для Зинченко. Он выходил в старте на матч против "Челси" 24 июля, а встречу с "Брентфордом" 27 июля пропускал - тогда играл полурезервный состав "канониров".

Поединок между "Арсеналом" и "Севильей" начнется в 14:30 по Киеву.

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В статье: Арсенал (Лондон) Севилья Александр Зинченко
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