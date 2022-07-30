Артета: Зинченко привносит качества, которых не было в Арсенале

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался на счет новичка "канониров" Александра Зинченко.

"Прежде всего, его менталитет. Он привык побеждать. Победа – это самое важное. Выигрывать – правильный путь.

Он перфекционист и действительно требовательный парень. Я его хорошо знаю. Он привносит качества, которых не было у нас в команде.