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Артета: Зинченко привносит качества, которых не было в Арсенале

Наши за границей
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Испанский наставник доволен украинцем

Артета: Зинченко привносит качества, которых не было в Арсенале

Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался на счет новичка "канониров" Александра Зинченко.

"Прежде всего, его менталитет. Он привык побеждать. Победа – это самое важное. Выигрывать – правильный путь.

Он перфекционист и действительно требовательный парень. Я его хорошо знаю. Он привносит качества, которых не было у нас в команде.

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Александр дает нам возможность задействовать его на разных позициях, и я очень рад, что он у меня есть", – сказал испанский наставник.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal.com

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