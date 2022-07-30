Артета: Зинченко привносит качества, которых не было в Арсенале
Испанский наставник доволен украинцем
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался на счет новичка "канониров" Александра Зинченко.
"Прежде всего, его менталитет. Он привык побеждать. Победа – это самое важное. Выигрывать – правильный путь.
Он перфекционист и действительно требовательный парень. Я его хорошо знаю. Он привносит качества, которых не было у нас в команде.
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Александр дает нам возможность задействовать его на разных позициях, и я очень рад, что он у меня есть", – сказал испанский наставник.
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Источник:Arsenal.com
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