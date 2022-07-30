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Игнатенко в старте Бордо на матч 1-го тура Лиги 2

Наши за границей
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На поединок против "Валансьена"

Игнатенко в старте Бордо на матч 1-го тура Лиги 2

Фото: L`Equipe

Новина українською

Сегодня в рамках 1-го тура французской Лиги 2 "Бордо" примет на своем поле "Валансьена". Начало встречи – 20:00.

С первых минут встречи в составе хозяев поля на игру выйдет Даниил Игнатенко.

Напомним, на днях "Бордо" выкупил права на украинского полузащитника у донецкого "Шахтера".

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В статье: Лига 2 Бордо Данил Игнатенко
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