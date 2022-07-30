Игнатенко в старте Бордо на матч 1-го тура Лиги 2

Сегодня в рамках 1-го тура французской Лиги 2 "Бордо" примет на своем поле "Валансьена". Начало встречи – 20:00.

С первых минут встречи в составе хозяев поля на игру выйдет Даниил Игнатенко.

Напомним, на днях "Бордо" выкупил права на украинского полузащитника у донецкого "Шахтера".