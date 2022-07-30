Игнатенко в старте Бордо на матч 1-го тура Лиги 2
На поединок против "Валансьена"
Фото: L`Equipe
Сегодня в рамках 1-го тура французской Лиги 2 "Бордо" примет на своем поле "Валансьена". Начало встречи – 20:00.
С первых минут встречи в составе хозяев поля на игру выйдет Даниил Игнатенко.
Напомним, на днях "Бордо" выкупил права на украинского полузащитника у донецкого "Шахтера".
La première composition de la saison en @Ligue2BKT ! #FCGBVAFC pic.twitter.com/GqTnG3AfZ4— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 30, 2022
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