ВИДЕО игры Зинченко в победном матче Арсенала над Севильей со счетом 6:0
Каши не испортил
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Севилья" вчера, 30 июля, встретились в так называемом финальном матче товарищеского турнира Emirates Cup.
Сразу же на старте "канониры" дали понять, что будет игра в одни ворота: на 19-й минуте счет был 4:0 в их пользу. Украинец Александр Зинченко вышел в основном составе лондонцев и тоже вложил свою лепту в этот разгром.
Зинченко действовал на левом фланге на позиции латераля при трех центральных защитниках, также он тяготел к центру. В общей сложности Александр провел на поле 78 минут, после чего был заменен на флангового 30-летнего защитника Седрика.
Когда украинца заменили, то счет на табло был 5:0 в пользу “Арсенала”. До финального свистка "канониры" забили еще один, а также удержали свои ворота на замке.
Следует отметить, что следующий поединок подопечные Артеты проведут 5 августа. "Арсенал" сыграет против "Кристал Пэлас" – этот матч откроет новый сезон АПЛ.
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