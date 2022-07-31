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Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ

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(3 голосов)

Пока дела у Зубкова идут плохо

Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ

Фейсбук Ференцвароша/Автор невідомий

Новина українською

Российский тренер “Ференцвароша” Станислав Черчесов не включил в заявку на матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов игрока национальной сборной Украины Александра Зубкова.

Список футболистов венгерской команды, которые смогут принять участие в поединках против "Карабаха", опубликовала УЕФА на своем официальном сайте. Зубков третий раз подряд не попал в заявку, ведь он также пропускал встречи и первого и второго отборочного раунда против казахстанского “Тобола” и словацкого ‘Слована”.

В последний раз Зубков выходил на поле еще 11 июня в матче сборной Украины против Армении. После этого он не принял участие ни в одном поединке "Ференцвароша" ни на товарищеском, ни на официальном уровне.

Отметим, что контракт Александра с венгерской командой действителен до лета 2024-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.

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В статье: Станислав Черчесов Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.07.2022 в 12:24
Угорська команда, тренер москаль. Чим той Зубков думав коли туди йшов?
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terber (ternopil)
31.07.2022 в 13:04
він там ще за Реброва був
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
31.07.2022 в 11:25
Не включив - тренер зрадник, включив - гравець!
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