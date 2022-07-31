Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ
Пока дела у Зубкова идут плохо
Фейсбук Ференцвароша/Автор невідомий
Российский тренер “Ференцвароша” Станислав Черчесов не включил в заявку на матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов игрока национальной сборной Украины Александра Зубкова.
Список футболистов венгерской команды, которые смогут принять участие в поединках против "Карабаха", опубликовала УЕФА на своем официальном сайте. Зубков третий раз подряд не попал в заявку, ведь он также пропускал встречи и первого и второго отборочного раунда против казахстанского “Тобола” и словацкого ‘Слована”.
В последний раз Зубков выходил на поле еще 11 июня в матче сборной Украины против Армении. После этого он не принял участие ни в одном поединке "Ференцвароша" ни на товарищеском, ни на официальном уровне.
Отметим, что контракт Александра с венгерской командой действителен до лета 2024-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 млн евро.
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