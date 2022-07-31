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Игнатенко провел свой первый матч в Лиге 2 за Бордо

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И сразу же записал в свой пассив желтую карточку

Игнатенко провел свой первый матч в Лиге 2 за Бордо

Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий

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В первом туре французской Лиги 2 встречались аутсайдер Лиги 1 прошлого сезона "Бордо" и один из аутсайдеров прошлого сезона Лиги 2 "Валансьен".

В стартовом составе жирондинцев на поле вышел украинский полузащитник Даниил Игнатенко. В общей сложности он провел на поле 83 минуты и записал в свой пассив желтую карточку.

Это первый официальный матч для Игнатенко в этом сезоне и дебютный его поединок в Лиге 2.

Отметим, что не было официального сообщения о трансфере Даниила из "Шахтера" в "Бордо". Его арендное соглашение завершилось 31 июня – после этого украинец должен был вернуться в состав "горняков". Как сообщалось ранее, жирондинцы могли воспользоваться правом выкупа для того, чтобы перепродать полузащитника другому клубу.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,5 млн евро.

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В статье: Валансьен Бордо Даниил Игнатенко
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